Lo aprehenden tras ser sorprendido con elementos que habrían sido sustraídos de una obra en construcción

En horas de la tarde del domingo, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en un descampado ubicado en inmediaciones de calles Vieytes y Favaloro, a raíz de un llamado anónimo que alertaba sobre la presencia de un hombre que estaría ocultando herramientas en el lugar.

Al arribar, los efectivos identificaron a un joven de 24 años, quien detrás de un árbol ocultaba diversos elementos, entre ellos dos amoladoras, tres alargues, un balde de sellador que contenía una pistola de hidrolavadora y otros elementos de bronce.

Ante esta situación, se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Turno, que dispuso la aprehensión del ciudadano y el secuestro de los elementos, iniciándose las actuaciones correspondientes para establecer su procedencia.

Posteriormente, momentos más tarde, los efectivos intervinientes localizaron una obra en construcción ubicada en calle 3 de Febrero al 60. Allí se entrevistó con los encargados, quienes manifestaron haber encontrado una bolsa de arena que contenía elementos preparados para ser sustraídos, además de advertir una ventana abierta en una habitación interna y constatar la faltante de herramientas que coincidían con las que habían sido halladas en poder del joven.

Informada nuevamente la Fiscalía en turno, se dispusieron las actuaciones de rigor, continuándose con las diligencias pertinentes en el marco de la causa.

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