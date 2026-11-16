“Los Ríos Nombradores” fue una propuesta de encuentro con la música, la poesía y las historias de nuestra tierra.

Roberto Romani, Hugo Mena, Vicente Cúneo y Leo Insaurralde compartieron un espectáculo integral que reunió música, poesía, imágenes y vivencias para homenajear a Entre Ríos y su identidad.

A través de un documental filmado en el delta entrerriano, historias costeras y paisajes de nuestra provincia, la presentación invitó a reencontrarse con la cultura, las raíces y los cauces que forman parte de nuestra historia.

También se presentó “San Carlos, un castillo de leyenda”, el último libro de Roberto Romani, con el alma del Principito bendiciendo el río de los pájaros.

La actividad fue una propuesta conjunta entre los artistas, el Museo Provincial Molino Forclaz y las municipalidades de San José y Colón, fortaleciendo el trabajo articulado para promover, acompañar y poner en valor la cultura y la identidad entrerriana.

Un encuentro que permitió compartir nuestras historias, reconocer nuestras raíces y seguir generando espacios para la cultura.

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