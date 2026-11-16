Se realizaron los primeros encuentros del ciclo de formación sobre Educación Inicial en la ruralidad

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Inicial, llevó adelante las dos primeras instancias virtuales del ciclo de formación Ruralidad en clave pedagógica: prácticas que enseñan, propuestas que transforman destinada a docentes de nivel Inicial que se desempeñan en escuelas rurales y de islas de Entre Ríos.

La iniciativa cuenta con la participación del director nacional de Educación Inicial de la Secretaría de Educación de la Nación, Jorge Omar Ullúa, quien está a cargo del dispositivo de formación.





La iniciativa está destinada a docentes de jardines de infantes que funcionan en escuelas primarias de contextos rurales y de islas, en secciones multiedad o itinerantes. Busca generar espacios de reflexión e intercambio que permitan enriquecer las propuestas de enseñanza, considerando las particularidades de cada territorio y los desafíos actuales de la educación.



Entre los ejes de trabajo se encuentran el Tiempo de Libre Elección (TLE), el pensamiento visual y matemático y el desarrollo del lenguaje. El TLE, impulsado desde la Dirección Nacional de Educación Inicial, constituye una metodología de buena enseñanza que propone una franja de tiempo en la que los niños pueden elegir libremente qué experiencias desarrollar, cómo hacerlo y con quién compartirlas.



«A lo largo de la formación analizamos situaciones y experiencias de enseñanza para construir colectivamente alternativas didácticas y estrategias que contemplen las características de los contextos rurales y de islas, los requerimientos actuales de la educación y el impacto de las tecnologías. Con esta iniciativa buscamos acompañar y poner en valor el trabajo docente, así como fortalecer el papel de las instituciones educativas como espacios de referencia, encuentro y socialización para sus comunidades, garantizando el derecho a la educación, el cuidado de las trayectorias escolares y la igualdad de oportunidades para las infancias, más allá de su ubicación geográfica», remarcó la directora de Educación Inicial del CGE, Florencia Piñeiro.

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