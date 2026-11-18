La Municipalidad de San José, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana.

En esta oportunidad, maquinaria pesada municipal trabaja sobre calle Belgrano, entre Mitre y Maipú, realizando tareas de reposición de ripio y perfilamiento de la calzada, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación y mejorar la transitabilidad del sector.

Estas intervenciones forman parte de un cronograma de trabajos que se lleva adelante en distintos barrios de la ciudad, atendiendo las necesidades de mantenimiento de las calles y avanzando en el mejoramiento de la infraestructura vial.

Desde el Municipio se continúa trabajando para brindar mejores condiciones de circulación, accesibilidad y seguridad a los vecinos de San José.

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