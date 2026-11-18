Desde Jefatura Departamental Colón, se informa sobre el inicio de actuaciones bajo la carátula inicial de muerte dudosa, tras el deceso de una mujer mayor de edad registrado durante la madrugada de este martes.

A pedido del personal idóneo del Hospital San José, se tomó conocimiento sobre una intervención tras el ingreso sin signos vitales de una mujer de 41 años a la guardia médica. Según datos preliminares la paciente habría sido trasladada en remis por un individuo, quien se retiró del establecimiento antes de ser identificado.

Anoticiada la Unidad Fiscal interviniente, se dispuso la labor del médico forense y el relevamiento de los indicios en el nosocomio.

Como resultado de las tareas investigativas desplegadas por el personal policial, se logró individualizar y localizar al ciudadano de 39 años que efectuó el traslado, procediéndose a su demora preventiva por orden judicial.

Posteriormente, en cumplimiento de una Orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria en una vivienda de calle Malvinas Argentinas al 500 de la ciudad de San José, se logró el formal secuestro de un teléfono celular y un microchip. Asimismo, se hallaron recortes de nylon, un elemento artesanal adaptado a modo de «pipa» y dos cucharas con restos de una sustancia blanquecina, la cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína tras la correspondiente prueba de campo.Finalmente, por directiva de la magistratura actuante, se realizó la correcta identificación del ciudadano demorado, quedando formalmente supeditado a la causa en trámite mientras avanzan las pericias de rigor.

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