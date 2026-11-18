En horas de la tarde de este martes, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón concretó la aprehensión de un ciudadano mayor de edad sobre quien pesaba una manda judicial restrictiva de la libertad.

El procedimiento se materializó pasadas las 15:50, en estricto cumplimiento de una directiva emanada por el Oficio Judicial. Las actuaciones tienen su génesis en el marco de una causa penal en trámite caratulada judicialmente por los supuestos delitos de violación de domicilio, desobediencia y amenazas simples.

A partir de tareas de campo desplegadas, se logró establecer la ubicación exacta del buscado. El operativo cerrojo se desarrolló con despliegue táctico en sobre la arteria 17 de Agosto al 3200, de barrio El Brillante, donde se efectivizó la localización y reducción del sujeto, quien fue trasladado a sede policial donde posteriormente quedó alojado a disposición de la justicia.

www.discofm.com.ar