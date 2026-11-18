El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo un encuentro con un grupo de alumnos pertenecientes a la futura Promoción 2027 de la Escuela Secundaria N° 7 de la ciudad.

​Durante la reunión, los jóvenes compartieron sus proyectos, expectativas y el entusiasmo con el que comienzan a preparar lo que será su último año de cursado en el nivel medio. Asimismo, le trasladaron diversas inquietudes y necesidades surgidas en torno a las actividades tradicionales y los desafíos que implica transitar el cierre de esta etapa educativa.

​Junto a los estudiantes evaluaron las distintas herramientas y formas de acompañamiento que el Municipio puede brindar para apoyar sus iniciativas, reafirmando el compromiso de la gestión local de mantener un diálogo abierto, cercano y constante con la juventud felicianense.

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