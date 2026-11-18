Integrantes del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) de la Municipalidad de San José participaron de la actividad “Paseos de los Derechos”, realizada en la ciudad de Colón, junto a equipos e instituciones de distintas localidades del departamento.

El encuentro reunió a representantes de las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), la Coordinación Departamental de COPNAF, el Registro Civil de San José, el Centro de Día San Francisco de Asís y los jardines maternales de San José y Villa Elisa. También estuvieron presentes autoridades de distintas localidades y la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Lic. Clarisa Sack.

La participación de los equipos locales en estos espacios permite fortalecer el trabajo articulado con otras instituciones, compartir experiencias y seguir construyendo acciones conjuntas para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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