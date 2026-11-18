Un siniestro vial registrado durante la noche de este martes en la intersección de Avenida Urquiza y calle Emilio Portenier de la ciudad de Villa Elisa, dejó como saldo a un motociclista hospitalizado, luego de que perdiera el control de su rodado al intentar evitar colisionar con un can.
El hecho se produjo alrededor de las 23:00, cuando un ciudadano de 32 años, circulaba una motocicleta Yamaha FZ 150 cc, cuando por causas que se tratan de establecer realiza una maniobra de manera imprevista para esquivar a un perro, lo que provocó su caída.
Como consecuencia es trasladado en ambulancia al nosocomio local y posteriormente derivado al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón para estudios complementarios.
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