Efectivos dependientes de Jefatura Departamental Colón lograron localizar y restituir, durante la madrugada de este jueves, un motovehículo que había sido sustraído momentos antes desde un inmueble ubicado en la zona sur de la ciudad de Colón, en el marco de un rápido despliegue preventivo en la zona.

El ilícito tuvo lugar pasada la medianoche, cuando una vecina advirtió la faltante de su motocicleta marca Corven Energy de 110 cilindradas, la cual se encontraba estacionada.

Ante lo ocurrido, se realizó un inmediato rastrillaje por un terreno descampado en proximidades del domicilio, logrando hallar el rodado abandonado. Con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, se procedió al formal secuestro del bien para, posteriormente, ser entregado a su propietaria.

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