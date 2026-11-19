El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunió con los vecinos del barrio Guayabito para compartir las tratativas en las que se vienen trabajando junto a la Cooperativa de Agua Potable, teniendo en cuenta la obligación de la empresa para detallar un plan de tareas que se solicitó para llevar el suministro tanto a Guayabito como al Barrio El Gardal.

​»Mientras avanzamos con la solución definitiva de una perforación de mayor escala para toda la zona, presentamos un plan de acción inmediato: realizaremos perforaciones de napa libre de contaminantes con sistema de clorinador para que las familias mas afectadas, ya puedan contar con agua segura y saludable en sus hogares», explicó Arévalo.

​Afirmando asimismo que «además, conversamos sobre el estado de las obras de arreglo de calles y desagües, trabajos que los vecinos recibieron con gran conformidad».

«Seguimos escuchando, planificando y dando respuestas concretas en cada barrio», concluyó el mandatario.

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