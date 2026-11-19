El reconocido grupo folklórico encabezará la noche inaugural el jueves 4 de febrero de febrero de 2027, en una jornada con entrada libre y gratuita que contará además con la presentación de la Banda de la Policía de Entre Ríos.

La ciudad de Colón se prepara para vivir un hito cultural y musical en el marco de su celebración más emblemática. Después de casi 20 años de ausencia en los escenarios locales, Los Nocheros, máximos referentes del folklore nacional, regresan a la ciudad para protagonizar la apertura oficial de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027.

La velada inaugural tendrá lugar el jueves 4 de febrero de 2027 y contará con entrada libre y gratuita. Vecinos de la Ciudad y de la Microrregión y visitantes tendrán acceso a espectáculos de primer nivel de forma gratuita.

Con una trayectoria que ha marcado a fuego la música popular argentina, el conjunto salteño traerá al escenario mayor un repertorio cargado de clásicos inolvidables y nuevas canciones, prometiendo una noche de profunda emoción para el público local y regional.

Además del esperado regreso de Los Nocheros, la jornada de apertura contará con la destacada actuación de la Banda de la Policía de Entre Ríos, que aportará su habitual despliegue musical y jerarquía institucional al inicio de la fiesta.

De esta manera, la Fiesta Nacional de la Artesanía comienza a delinear una grilla artística de excelencia, combinando tradición, identidad cultural y propuestas accesibles para toda la familia en el corazón del verano entrerriano.

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