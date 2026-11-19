El encuentro se desarrolló este miércoles 18 de noviembre, en Termas San José, y contó con la participación de integrantes de la brigada de investigaciones de la Jefatura Departamental Colón que acompañó la jornada aportando información, recomendaciones y respuestas a las inquietudes de los participantes.

La propuesta generó un espacio de diálogo, escucha y concientización, promoviendo el acceso a información útil para desenvolverse con mayor seguridad, especialmente frente a las nuevas modalidades de engaños que circulan a través de llamadas telefónicas, mensajes y plataformas digitales.

Desde el Foro de Seguridad Ciudadana se continúa fortaleciendo el trabajo territorial, acercando estas iniciativas a distintos sectores de la comunidad y promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la construcción de una ciudad más segura.

La prevención, la información y el trabajo conjunto son fundamentales para cuidarse entre todos.

www.discofm.com.ar