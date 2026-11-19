El Museo Histórico Regional de la Colonia San José fue distinguido por la Fundación Félix de Azara en la categoría “Conservación del Patrimonio Cultural”, en reconocimiento al trabajo permanente que realiza para preservar y poner en valor nuestra historia.

Este reconocimiento destaca la dedicación y el compromiso con el cuidado de cada pieza que forma parte de la memoria de la Colonia San José, un patrimonio que permite conocer nuestras raíces y transmitir nuestra identidad a las nuevas generaciones.

Para San José, este galardón representa un orgullo para la cultura local y también un aporte al desarrollo turístico de la ciudad, porque nuestro patrimonio histórico es parte de aquello que nos identifica y que compartimos con quienes nos visitan.

Un reconocimiento que celebra el trabajo del Museo y la Asociación Amigos del Museo.

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