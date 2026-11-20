El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, coordina el envío de recursos a Concordia, Médanos, Ñancay, Villa Paranacito y San Salvador para acompañar a los gobiernos locales en la atención de las familias afectadas por contingencias climáticas.

En el marco de los escenarios asociados al fenómeno de El Niño, el Ministerio de Desarrollo Humano sostiene un esquema de asistencia territorial para acompañar a las comunidades entrerrianas ante las contingencias hídricas y climáticas. Actualmente, se están enviando recursos a Concordia, Médanos, Ñancay y Villa Paranacito, además de materiales destinados a las familias de San Salvador afectadas por el reciente temporal.

Esta política tiene como prioridad fortalecer las estrategias que llevan adelante los gobiernos locales para atender las necesidades de sus comunidades. En ese sentido, el Ministerio trabaja junto a municipios, comunas y juntas de gobierno en la identificación de demandas y la organización de los recursos necesarios para asistir a las familias. En San Salvador, se coordinó el envío de kits para ayudar a las familias que sufrieron voladuras de techos a raíz de las fuertes ráfagas de viento registradas durante el temporal. Para las comunidades del norte y sur de la provincia se enviaron módulos alimentarios y elementos de primera necesidad.

La distribución de insumos en distintos puntos de la provincia forma parte de una política de federalización que el Ministerio de Desarrollo Humano impulsa desde el inicio de la gestión, con el objetivo de acercar las herramientas del Estado a cada comunidad y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. Para sostener este esquema, la cartera provincial avanzó en la compra anticipada de insumos destinados a la atención de emergencias, entre ellos módulos alimentarios, chapas, tirantes, colchones, frazadas y kits de limpieza.

Asimismo, la incorporación de un centro de acopio en Crespo permite descentralizar la logística y facilitar la disponibilidad de materiales para su distribución en el territorio. En este caso vale también destacar la incorporación de un vehículo con doble tracción capacitado para la circulación por zonas de difícil acceso. Las acciones se desarrollan mediante el trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y la Dirección de Abordaje Territorial y Emergencia, que organizan las intervenciones y articulan con los gobiernos locales de acuerdo con las necesidades relevadas.

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