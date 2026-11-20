La Municipalidad de San José, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa desarrollando trabajos de mejoramiento de la trama vial urbana. En esta oportunidad, las tareas se concentran sobre calle Brouchoud, donde personal municipal, con la utilización de maquinaria pesada, lleva adelante labores de perfilado, acondicionamiento de la calzada y reposición de material (ripio).

El presidente municipal Gustavo Bastian recorrió el sector y supervisó el avance de los trabajos, que forman parte de las intervenciones que el Municipio viene ejecutando en distintos barrios de la ciudad.

Estas acciones tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad, facilitar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a los vecinos, dando continuidad a las tareas de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial.

Desde el Municipio se continúa trabajando con personal y maquinaria municipal para avanzar progresivamente en el mejoramiento de las calles de San José, atendiendo las necesidades de los distintos sectores de la comunidad.

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