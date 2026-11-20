Efectivos de Comisaría San José, dependientes de Jefatura Departamental Colón, lograron esclarecer un hecho de hurto denunciado días atrás mediante el secuestro de una motocicleta desarmada y el hallazgo de sus componentes en otro sector de la ciudad. El procedimiento se concretó en la noche del jueves, tras diversas tareas investigativas llevadas adelante con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia radicada por una vecina de la localidad, quien dio cuenta de la sustracción de su rodado. A raíz de los datos recabados, el personal policial orientó las diligencias hacia una vivienda ubicada en barrio Perucho.

En ese domicilio, un hombre de 60 años exhibió un motovehículo marca Gilera, modelo Smash de 110 cilindradas, color negro, que carecía de chapa patente y de su carenado. Al cotejar las numeraciones de motor y cuadro, se confirmó que se trataba del rodado buscado, procediendo a su formal secuestro tras la entrega voluntaria por parte del morador.

En continuidad con la línea investigativa, alrededor de las 21:30 horas, los funcionarios se trasladaron hacia un sector descampado sobre calle La Picada, en barrio El Brillante. Allí, ocultos entre la maleza, hallaron dos ruedas y otras partes pertenecientes al mismo rodado.

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