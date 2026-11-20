El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos firmó acuerdos de colaboración con Iapser, Chicho, Vetly y Flecha Bus. Las iniciativas incorporan herramientas de asistencia veterinaria, protección para mascotas, localización de animales extraviados y alternativas de transporte, en el marco del programa provincial Entre Ríos Pet Friendly.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) suscribió convenios de colaboración institucional con cuatro aliados estratégicos para ampliar la oferta de servicios destinados a quienes eligen viajar con sus animales de compañía. Los acuerdos establecen modalidades concretas de cooperación con empresas y plataformas especializadas, que aportarán prestaciones y herramientas para acompañar distintas instancias del viaje.

A través de Iapser, el programa incorporará un Seguro para Mascotas, con información sobre sus coberturas, requisitos y condiciones de contratación, además de canales de consulta y asesoramiento directo. La iniciativa permitirá sumar una alternativa de protección para los animales de compañía durante los viajes.

Por su parte, Chicho pondrá a disposición su plataforma web y aplicación para la búsqueda y localización de mascotas extraviadas. La herramienta permitirá emitir alertas a usuarios ante reportes registrados en zonas turísticas de Entre Ríos y generar información estadística sobre extravíos y recuperaciones en la provincia.

El acuerdo con Vetly contempla un servicio de orientación y telemedicina veterinaria mediante su plataforma digital. Para facilitar el acceso, se habilitará una página exclusiva vinculada al programa, que ofrecerá a los usuarios siete días corridos de prueba gratuita antes de cualquier eventual contratación.

En materia de conectividad, Flecha Bus sumará acciones de promoción de los destinos adheridos, difusión del programa en sus canales y espacios comerciales, y beneficios promocionales para pasajeros que viajen con sus mascotas. También incorporará la posibilidad de trasladar perros y gatos en determinados servicios, recorridos y frecuencias, bajo condiciones específicas de peso, dimensiones del contenedor y documentación sanitaria.

Estas acciones se inscriben en la estrategia del Enturer para desarrollar el turismo pet friendly como un segmento de la oferta entrerriana, articulando al sector público con empresas y prestadores que aportan soluciones concretas a las necesidades de los viajeros. La apuesta es ampliar las condiciones de accesibilidad y disfrute de los destinos, con servicios que contemplen a las mascotas como parte del viaje y favorezcan la elección de Entre Ríos durante todo el año.

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