El verano es tiempo de jugar, compartir, hacer nuevos amigos y disfrutar. Por eso la Municipalidad de San José vuelve a impulsar este espacio de encuentro y recreación para que en nuestra comunidad se viva una temporada llena de alegría.

Una propuesta gratuita que refleja el compromiso de seguir generando oportunidades, promoviendo el deporte, la integración y el acceso a actividades recreativas para las infancias y juventudes.

Inscripciones abiertas para personas de entre 5 y 17 años de la localidad. Presentar DNI del niño, niña o adolescente.

Habrá diferentes días, horarios y además puntos de inscripción en los distintos barrios.

«Preparamos un verano para disfrutar entre todos», exclaman desde el municipio sanjosesino.

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