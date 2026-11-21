ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que todos los trabajadores pueden acceder al detalle de los aportes registrados a lo largo de toda su historia laboral, de forma rápida, sencilla y segura.

Este trámite se puede realizar con la Clave de la Seguridad Social, a través de mi ANSES (Trabajo > Consultar Historia Laboral. Allí se puede ver, a nivel informativo, la totalidad de los aportes) o la app (Mis datos > Mi Historia Laboral).

De manera ágil y fácil –y sin incluir la autenticación por parte del personal de ANSES- es posible descargar e imprimir esta constancia sin necesidad de trasladarse a una oficina.

Qué es la Historia Laboral

La Historia Laboral permite que los trabajadores en relación de dependencia se informen y posean el detalle de sus aportes a partir de las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores. Asimismo, quienes se desempeñen de forma autónoma y/o como monotributistas también pueden visualizar los períodos registrados junto con sus remuneraciones.

Para más información, los interesados pueden ingresar aquí.

www.discofm.com.ar