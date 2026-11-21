En horas de la tarde de este viernes, alrededor de las 14:00, personal policial tomó intervención a raíz de un siniestro vial registrado sobre la traza de la Ruta Ex 26, más precisamente a la altura de la zona conocida como «Curva El Cristo».

El episodio fue protagonizado por una motocicleta marca Corven Energy de 110 cc, la cual era conducida por un hombre de 40 años, quien por causas que se tratan de establecer habría perdido el control del rodado y posteriormente se precipitó sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia resultó con lesiones y fue trasladado en ambulancia hacia el hospital San Benjamín de Colón.

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