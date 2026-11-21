El Intendete de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió las mejoras habitacionales en Barrio Estación y reafirmó el compromiso de trabajo junto al equipo técnico de Acción Social.

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Este viernes, el mandatario felicianence recorrió parte del Barrio Estación con el objetivo de acompañar y supervisar los avances de las políticas de mejoramiento habitacional que se llevan adelante en la ciudad.

​Durante la recorrida, realizada junto a la subsecretaria de Acción Social, visitó una intervención habitacional ya culminada y otra obra que actualmente se encuentra en plena ejecución en dicho barrio.

​»Nos pone contentos poder alcanzar estos pequeños logros que hacen a una mejora habitacional de las familias de nuestra ciudad», afirmó Arévalo

Explicando asimismo que «pese al esfuerzo municipal, no podemos llegar a cubrir todas las demandas que tenemos, por lo que nos guiamos exclusivamente por lo que el personal técnico del área nos indica para priorizar cada caso».

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«Seguimos trabajando con mucho esfuerzo y compromiso para cumplir con los objetivos propuestos y seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, cerró Damián Arévalo.

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