El Intendete de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió las mejoras habitacionales en Barrio Estación y reafirmó el compromiso de trabajo junto al equipo técnico de Acción Social.
Este viernes, el mandatario felicianence recorrió parte del Barrio Estación con el objetivo de acompañar y supervisar los avances de las políticas de mejoramiento habitacional que se llevan adelante en la ciudad.
Durante la recorrida, realizada junto a la subsecretaria de Acción Social, visitó una intervención habitacional ya culminada y otra obra que actualmente se encuentra en plena ejecución en dicho barrio.
»Nos pone contentos poder alcanzar estos pequeños logros que hacen a una mejora habitacional de las familias de nuestra ciudad», afirmó Arévalo
Explicando asimismo que «pese al esfuerzo municipal, no podemos llegar a cubrir todas las demandas que tenemos, por lo que nos guiamos exclusivamente por lo que el personal técnico del área nos indica para priorizar cada caso».
«Seguimos trabajando con mucho esfuerzo y compromiso para cumplir con los objetivos propuestos y seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, cerró Damián Arévalo.
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