Los equipos de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San José de Feliciano continúan trabajando intensamente en el mantenimiento de la red vial, poniendo el foco en los caminos vecinales del ejido norte y en las zonas cercanas a las escuelas.

​El objetivo es claro: garantizar una mejor traza vial para acompañar el esfuerzo diario de los pequeños productores y asegurar un tránsito más seguro para toda la comunidad educativa.

Aprovechando el buen tiempo, se logró avanzar a muy buen ritmo en varios tramos.

​»Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero seguimos firmes, trabajando paso a paso en cada camino y calle de nuestra ciudad», afirman desde el municipio felicianense.

www.discofm.com.ar