Alumnos de 7° año de Maestro Mayor de Obras de la Escuela de Educación Técnica N° 45 Félix Bourren Meyer realizaron una visita educativa a la construcción del nuevo edificio escolar, ubicado sobre avenida 9 de Julio. La actividad permitió vincular los conocimientos adquiridos en el aula con las prácticas propias de una obra.

La propuesta de la institución dependiente de la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE), se desarrolló en el marco de la materia Visita de Obra y permitió a los estudiantes seguir las distintas etapas del proceso constructivo, desde los trabajos iniciales de cimentación hasta el avance actual de la infraestructura, próxima a recibir a la comunidad educativa.



Durante el recorrido, los alumnos observaron diferentes procedimientos técnicos, entre ellos la ejecución de pilotes a seis metros de profundidad, tareas de replanteo, utilización de maquinaria, colado de hormigón y documentación técnica. De esta manera, pudieron conocer en terreno cómo se ejecutan los trabajos y cuáles son los aspectos que intervienen en cada etapa.



El docente Marcelo Galeano destacó la importancia de esta experiencia para la formación de los futuros maestros mayores de obras. «Como seguimos el proceso constructivo de esta obra, desde los cimientos hasta ahora, los chicos pueden ver en la práctica lo que se trabaja en el aula, cómo se ejecuta y cómo se hace cada tarea», explicó.



Asimismo, valoró el desempeño de los estudiantes y la posibilidad de intercambiar diferentes miradas sobre lo observado. «Los gurises hicieron un trabajo impecable. Cada uno realiza una evaluación a partir de la visita y después hacemos una puesta en común, porque a algunos les llama más la atención una cosa y a otros, otra. Eso nos permite conocer distintos puntos de vista», señaló.



Galeano también destacó el trabajo adicional realizado por dos estudiantes, en el marco de las últimas visitas de obra previstas durante la carrera. Según indicó, la producción logró combinar el contenido didáctico con aspectos técnicos específicos, aportando una mirada sobre la experiencia de aprendizaje.



La construcción del nuevo establecimiento está a cargo de la empresa Cemic y representa una importante inversión en infraestructura educativa para San Salvador. La actividad constituye una instancia de formación que acerca a los estudiantes al ámbito profesional y fortalece la articulación entre los contenidos curriculares y su aplicación concreta.

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