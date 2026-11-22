El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial. Según el informe de Defensa Civil, este domingo se mantiene la situación verde en toda la provincia, y se registran personas evacuadas y autoevacuadas.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.

De acuerdo con el informe, persiste la situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad:

La Paz

La Paz 6.14 metros. Alerta estacionario

Altura de alerta 5.80 metros.

Altura de evacuación 6.15 metros.

Cantidad de evacuados: 1 familia.

Cantidad de autoevacuados: 9 familias.

Hernandarias

Hernandarias 6.28 metros. Evacuación estacionario

Altura de alerta 5.50 metros.

Altura de evacuación 6.00 metros.

Cantidad de evacuados: 0.

Paraná

Paraná 5.65 metros. Evacuación estacionario

Altura de alerta 4.70 metros.

Altura de evacuación 5.00 metros.

Cantidad de evacuados: 14 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande).

Cantidad de autoevacuados: 50 familias.

Cantidad de aislados: 62 personas

Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil municipal.

Diamante

Diamante 5.83 metros. Evacuación estacionario

Altura de alerta 5.30 metros.

Altura de evacuación 5.50 metros.



Las Cuevas

Cantidad de autoevacuados: 6 familias.

Cantidad de aislados: 15 familias.

Según lo informado por la presidente comunal vía telefónica con el coordinador de zona.

Victoria

Victoria 5.22 metros. Evacuación crece

Altura de alerta 4.60 metros.

Altura de evacuación 4.90 metros.

Cantidad de autoevacuados: 22 personas

Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil municipal.

Ibicuy

Ibicuy 1.10 metros. Baja

Altura de alerta 2.00 metros.

Altura de evacuación 2.30 metros.

Cantidad de evacuados: 0.

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