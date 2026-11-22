Personal de dependiente de Jefatura Departamental Colón logró hallar y poner a resguardo dos bicicletas que habían sido sustraídas momentos antes.

El hecho se registró en horas de la noche de este sábado, cuando personal policial que realizaba recorridas de vigilancia, tomó conocimiento de la sustracción de dos bicicletas en inmediaciones de Centenario y 1° de Mayo, de San José.

Ante lo ocurrido se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones y de esta manera se logró localizar ocultos, en un sector descampado cercano, los dos rodados denunciados como sustraídos.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía en turno de Colón, se dispuso el formal secuestro de los elementos y su posterior restitución a su legítimo propietario.

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