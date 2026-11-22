En el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes, se realizaron 21 allanamientos simultáneos en distintas localidades de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron estupefacientes, más de 40 millones de pesos, dólares, armas, vehículos y dispositivos electrónicos.

Las medidas se concretaron en las ciudades de Gualeguay, General Galarza, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Boulogne, provincia de Buenos Aires. Los procedimientos fueron resultado de una investigación que demandó tareas de inteligencia, recopilación de información y un trabajo sostenido de las áreas intervinientes. Como resultado, cinco hombres fueron detenidos y otras 54 personas quedaron supeditadas a la causa.

El despliegue contó con la participación de distintas dependencias de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones de Drogas Peligrosas de numerosas Jefaturas Departamentales y el apoyo de las Guardias Especiales, la Compañía de Operaciones Especiales (COE) y la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA).

Durante los procedimientos se secuestraron casi cuatro kilogramos de marihuana y más de un kilogramo de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios. También se incautaron 40.388.200 pesos y 43.924 dólares.

Además, se secuestraron 51 teléfonos celulares, dos notebooks, un pendrive, un chip SIM, otros dispositivos informáticos y de almacenamiento, documentación de interés para la causa, talonarios de recibos, chequeras y anotaciones. En materia de armamento, se incautaron un revólver calibre 22, una carabina del mismo calibre, un arma de aire comprimido reformada, cargadores y municiones de distintos calibres.

El operativo también permitió secuestrar cuatro vehículos -tres automóviles y una motocicleta-, además de balanzas de precisión y digitales, elementos de fraccionamiento y distintos objetos que presentaban restos de cocaína, entre otros elementos de interés probatorio.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del doctor Federico Ángel Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional, a cargo del doctor Nicolás Eduardo Beltzer. El despliegue puso de manifiesto la capacidad operativa y de coordinación de las distintas dependencias policiales para intervenir simultáneamente en diferentes puntos del territorio.

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