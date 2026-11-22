Un joven de 17 años resultó con heridas de carácter grave en la tarde de este sábado, luego de producirse una colisión entre su motocicleta y un utilitario en inmediaciones de Boulevard Sanguinetti, entre Rocamora y Paysandú.

El siniestro se registró cuando ambos rodados circulaban en el mismo sentido. Según datos preliminares, una camioneta Renault Duster, conducida por un ciudadano de 21 años, habría realizado una maniobra para ingresar a un domicilio en Bv. Sanguinetti al 400 y fue impactado por una moto Honda Wave 110 cc, guiada por un adolescente de 17 años.

Tras la colisión, una ambulancia trasladó al motociclista al Hospital San Benjamín, donde se confirmó que presenta fractura de tibia derecha y fractura de tabique nasal, cuadro dictaminado como lesiones graves.

El rodado de menor porte fue retenido por carecer su conductor de licencia de conducir y de constancia de cobertura de seguro al momento del control.

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