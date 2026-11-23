Con una programación pensada para toda la familia y ritmos para todos los gustos, Colón se prepara para vivir noches inolvidables en febrero de 2027. La apertura será el jueves 4 con entrada libre y gratuita. También actuarán Damas Gratis.

La cuenta regresiva hacia febrero de 2027 ya genera una enorme expectativa en toda la región. La ciudad se prepara para celebrar una nueva edición de la 42° Fiesta Nacional de la Artesanía, y la organización acaba de confirmar una grilla artística de altísimo nivel, diseñada especialmente para disfrutar en familia y con propuestas musicales para todos los gustos.

Durante cinco jornadas consecutivas, el escenario mayor vibrará con los máximos exponentes de la música popular. Desde la emoción del folclore y las baladas románticas, pasando por la potencia del rock nacional, hasta la alegría contagiosa de la cumbia y la música tropical, la programación garantiza un espectáculo inolvidable para vecinos y turistas de todas las edades.

El puntapié inicial será el jueves 4 de febrero con la tradicional Noche de Entre Ríos, una jornada de encuentro popular que contará con entrada libre y gratuita, ideal para inaugurar la fiesta a puro festejo en familia.

Grilla artística confirmada – Febrero 2027

* Jueves 4 | Noche de Entre Ríos (ENTRADA GRATIS)

• Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

• Los Nocheros

* Viernes 5

• Soledad

• El Plan de la Mariposa

* Sábado 6

• Los Auténticos Decadentes

• Lucas Sugo

* Domingo 7

• Diego Torres

• Luciano Pereyra

* Lunes 8

• Damas Gratis

• Ráfaga

De esta manera, junto al tradicional encuentro de los mejores artesanos del país, Colón reafirma su lugar como uno de los destinos culturales y turísticos más convocantes del verano argentino, ofreciendo una propuesta integral, diversa y de primer nivel.

En los próximos días se informarán los valores de las entradas, las modalidades de venta y los horarios oficiales de cada jornada.

www.discofm.com.ar