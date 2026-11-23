En cumplimiento de lo establecido por el Decreto N.º 226/2026, el Departamento Ejecutivo Municipal de San José de Feliciano inició un diagnóstico integral en ambos sectores de la ciudad para articular soluciones definitivas junto a la Cooperativa de Agua Potable.

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De esta manera ya se encuentra en marcha el proceso de evaluación y adopción de medidas orientadas a garantizar el acceso al servicio de agua potable para los vecinos de los barrios Vallavito y El Cardal.

​Como parte fundamental de este abordaje, equipos municipales han iniciado las tareas de campo destinadas a determinar las condiciones actuales de abastecimiento en cada zona, evaluar las necesidades reales de infraestructura y relevar los antecedentes y la situación habitacional de las familias residentes.

​El objetivo de este diagnóstico es contar con información precisa y actualizada que permita tomar decisiones integrales, sostenibles y ajustadas a la realidad de cada sector. Asimismo, los datos obtenidos servirán para analizar su correspondencia y viabilidad técnica con los proyectos que tanto la Cooperativa de Agua Potable como el propio Municipio poseen en carpeta para dar una respuesta definitiva a esta demanda histórica.

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