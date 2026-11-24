La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) suscribieron un convenio específico orientado al desarrollo de talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades dirigidos a la comunidad de Concordia.

El convenio marco entre CAFESG y UADER respalda varias acciones que pueden realizarse en conjunto. La primera de ellas será trabajar de manera articulada para llevar adelante propuestas formativas y preventivas que incluyen: talleres de RCP y Vida Sana; jornadas de control de hipertensión arterial y control de signos vitales; acciones de prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y habilidades blandas grupales.

En cuanto a la implementación, la FCVyS conformará los equipos docentes y estudiantiles junto con el equipamiento necesario, elaborará el cronograma de actividades en coordinación con CAFESG y emitirá los certificados correspondientes. Por su parte, CAFESG asumirá la difusión de la propuesta en la comunidad, garantizará el traslado de los equipos de la facultad conforme al cronograma acordado y acompañará las gestiones operativas que requiera la coordinación local.

Con esta iniciativa, CAFESG y UADER reafirman su compromiso de trabajar articuladamente para acercar herramientas de prevención, capacitación y cuidado integral de la salud a las comunidades de la región.

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