Este domingo 22 de noviembre quedó inaugurado el nuevo Punto Verano Joven, un espacio recreativo destinado especialmente a las juventudes de la ciudad, ubicado en el Recreo Municipal, sobre el Acceso Dr. Bastian.

La apertura contó con la presencia del intendente Gustavo Bastian; la viceintendenta Mirta Pérez; la secretaria de Turismo y Cultura, Anabella Lubo; la secretaria de Salud y Bienestar Social, Mariel Galvalisi; y referentes de las áreas de Juventudes y Educación. También participaron estudiantes de la Promo 2027, integrantes del Grupo Scout, representantes de Molino Aventuras y vecinos y vecinas de la comunidad.

El sector fue puesto en valor íntegramente con fondos municipales y cuenta con un fogón circular central, un sector de oficinas y sanitarios, y un deck que funcionará como escenario para el desarrollo de futuras propuestas culturales y recreativas. Se trata de una infraestructura al aire libre pensada para generar un nuevo lugar de encuentro, participación y disfrute para adolescentes y jóvenes.

La jornada inaugural comenzó con juegos y actividades deportivas, además de un servicio de cantina a cargo de la Promo 2027. Al caer la tarde, se encendió el fogón y se compartió un espacio de encuentro con mates, talleres y música, dando inicio a las actividades de este nuevo punto de referencia para las juventudes de San José.

Con esta iniciativa, la Municipalidad suma un espacio pensado para que adolescentes y jóvenes puedan encontrarse, compartir experiencias y participar de propuestas recreativas y culturales durante la temporada de verano.

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