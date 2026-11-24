Este viernes por la noche, San José se sumó a una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos, una propuesta cultural que invitó a la comunidad y a visitantes a recorrer distintos espacios, conocer historias y descubrir parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La actividad comenzó en Plaza Urquiza, con una apertura y un recorrido guiado por el casco histórico. Luego, el público pudo participar de dos circuitos que incluyeron visitas a la Licorería Bard, la propuesta El Museo que no se ve y el Museo de Ciencias Naturales. También se realizaron recorridos guiados por el Tiro Federal Argentino y el Molino Forclaz, mientras que el Cementerio fue otro de los espacios visitados, con propuestas especiales para conocer su historia y patrimonio asociado a los oficios de la colonia.

La jornada permitió acercarse a lugares que forman parte de la memoria y la identidad de San José, a través de relatos, recorridos y experiencias compartidas. La participación de las escuelas secundarias, el público en general, los responsables de los espacios y atractivos históricos y la Red de Guías fue fundamental para el desarrollo de esta nueva edición.

Desde la Municipalidad de San José a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano, se acompaña e impulsa este tipo de iniciativas que promueven el encuentro con nuestra historia, fortalecen la cultura local y ponen en valor el patrimonio como parte de la identidad de la comunidad.

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