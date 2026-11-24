Se llevó a cabo una nueva jornada del Torneo Municipal de Fútbol Infantil “Jugando es Mejor” en la ciudad de San José de Feliciano, donde los más pequeños disfrutaron de una jornada llena de fútbol, compañerismo y diversión.

«A través de estos encuentros, seguimos generando espacios para que nuestros niños puedan crecer, compartir y aprender los valores que transmite el deporte», manifestaron los organizadores.

Explicando finalmente que «desde el municipio y junto a TyC Sports, seguimos apostando al deporte infantil, acompañando su desarrollo y construyendo oportunidades para quienes son el futuro de nuestra ciudad».

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