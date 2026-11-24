En el marco de la Semana Global del Emprendedor, la Municipalidad de San José, a través de la Coordinación de Trabajo y Producción, llevó adelante una jornada de capacitación en la Huerta Comunitaria, junto a Lucrecia Bordet. La propuesta, desarrollada durante el fin de semana, fue una de las actividades de la agenda programada para esta celebración y estuvo destinada a brindar herramientas a emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

Durante el encuentro se realizó una demostración práctica sobre cómo preparar y presentar un stand en ferias y otros espacios de comercialización. Se abordaron distintos aspectos vinculados con la presentación de los productos, la imagen del puesto, el packaging y las estrategias de venta, haciendo especial hincapié en la importancia de conectar con los clientes, transmitir la historia detrás de cada producto y generar experiencias que favorezcan las ventas.

La jornada permitió compartir conocimientos y experiencias, y reflexionar sobre la importancia de la comunicación a la hora de mostrar y poner en valor lo que cada emprendimiento produce. Estos espacios de formación buscan acompañar el crecimiento de los proyectos locales, acercando recursos que puedan aplicarse en ferias, mercados y otras oportunidades de comercialización.

Desde la Coordinación de Trabajo y Producción se continúa trabajando en el acompañamiento a emprendedores y emprendedoras de San José, promoviendo instancias de capacitación y herramientas que contribuyan al desarrollo de sus iniciativas y al fortalecimiento de la producción local.

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