La secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción del Municipio de San José de Feliciano, Abg. Anabella Ferreras, encabezó una mesa de trabajo junto a representantes del gremio municipal y la asesora legal, Abg. Guadalupe Pereyra.

​Durante el encuentro, las partes intercambiaron miradas sobre distintos puntos vinculados al Estatuto del Personal Municipal y su reglamentación, consolidando un espacio de diálogo abierto y construcción conjunta paritaria.

​Esta instancia busca seguir fortaleciendo el marco normativo que regula las relaciones laborales, con el doble propósito de garantizar los derechos y obligaciones de los trabajadores y optimizar el funcionamiento de la administración pública local.

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