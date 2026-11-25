El Intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastian, llevó adelante una nueva recomposición salarial para todo el personal Municipal.

Se acordó otorgar un 15% de aumento a todas las categorías de planta permanente y contratados

Se abonará 10% en el mes de diciembre y 5% en el mes de enero. Volviendo a realizar una reunión en el mes de Febrero del 2027.

Dicho incremento será aplicable asimismo a los conceptos de presentismo y horas extras.

Este nuevo aumento se suma al 15% ya otorgado en lo que va de este año.

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