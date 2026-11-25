Con la presencia de Rogelio Frigerio se realizó en Los Charrúas el acto inaugural de las obras de refacción integral de la comisaría. El mandatario destacó el trabajo en equipo con el municipio local y confirmó que se están realizando estudios para construir un nuevo playón polideportivo en la localidad, una inversión de más de 200 millones de pesos.

La actividad contó además con la participación de la intendenta local, Fabiana Imoberdorff; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. La intervención edilicia demandó una inversión estimada en 80 millones de pesos y comprendió la remodelación del edificio principal, la renovación de equipamiento y la puesta en valor de las viviendas de servicio.

La obra, ejecutada por la Policía de Entre Ríos, abarcó una superficie de 80 mt2 en la sede ubicada en Helena Larroque de Raffo 670. Los trabajos incluyeron la reparación integral de techos, la renovación de la instalación eléctrica y el reemplazo de aberturas y pisos, además del acondicionamiento de las oficinas de Expedientes y Judiciales, sanitarios y la cocina-comedor. También se recuperaron las dos viviendas de servicio destinadas al jefe y subjefe de la dependencia y se reparó el móvil policial J.P. Nº 1451.

Los recursos para los trabajos de techado fueron aportados por la Municipalidad de Los Charrúas, mientras que la Jefatura Departamental Concordia y la Dirección de Administración y Logística financaron el resto de las intervenciones.

Durante la ceremonia, el gobernador resaltó el impacto del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado. «Esta puesta en valor de la comisaría es un trabajo en conjunto entre la policía, la provincia y el municipio, que también colaboró para darle dignidad a nuestra fuerza policial», remarcó.

«Era una comisaría que estaba abandonada, se llovía más adentro que afuera. Hoy hay una comisaría como Dios manda. Es una decisión política mía, compartida por el ministro de Seguridad y Justicia, de darle dignidad a nuestra policía, que es la mejor del país», subrayó Frigerio.

En ese marco, el mandatario anunció el inicio de los trámites para la construcción del nuevo playón polideportivo comunal. «Estamos con los estudios para la licitación. Es una inversión de más de 200 millones de pesos. Próximamente vamos a arrancar con los trabajos y el municipio va a tener finalmente el playón deportivo que se merece», aseguró.

Transparencia

Por su parte, la intendenta de Los Charrúas, Fabiana Imoberdorff ponderó la articulación permanente con el gobierno provincial para responder a las necesidades de la comunidad. «Venimos trabajando, acompañando cada institución. Transitando épocas de tanta crisis económica, los recursos van a parar donde tienen que ir. Creemos en la transparencia, creemos en el orden y creemos que nos debemos a la comunidad. Nosotros estamos al servicio del pueblo y no la política a nuestro servicio», sostuvo la intendenta.

Fortalecimiento

Respecto al plan de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad en todo el territorio provincial, las autoridades destacaron que ya son 60 las comisarías refaccionadas y puestas en valor en Entre Ríos, de las cuales 24 corresponden a la jurisdicción departamental de Concordia. Roncaglia destacó además el trabajo de la Departamental, «que es la que más allanamientos hace en relación con el narcomenudeo».

Sobre la política de equipamiento impulsada desde la gestión provincial, el gobernador recodró la meta de «tratar de terminar la gestión con todas las comisarías puestas en valor, con todo, las armas, los chalecos antibala, los patrulleros y los uniformes que necesita la policía. Lentamente y con muchísimo esfuerzo estamos tratando de ponernos al día después de décadas de olvido y de abandono».

www.discofm.com.ar