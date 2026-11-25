El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo General de Educación (CGE), informó que durante la jornada de este miércoles se registró un 83,4 por ciento de presencialidad docente en los establecimientos educativos de todo el territorio provincial, garantizando el normal desarrollo de las actividades escolares y el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos.

De acuerdo con los relevamientos oficiales realizados a través de las direcciones departamentales de escuelas y el sistema administrativo del organismo, el funcionamiento de las aulas se mantuvo sostenido en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron el compromiso de los equipos directivos, docentes y personal auxiliar que asistieron a sus lugares de trabajo para asegurar la continuidad pedagógica en el tramo final del ciclo lectivo. Asimismo, se valoró el acompañamiento de las familias entrerrianas que enviaron a sus hijos a clases con normalidad.

El Gobierno de Entre Ríos ratifica su vocación de sostenimiento del sistema educativo público, priorizando el funcionamiento de las escuelas y el cumplimiento del calendario escolar vigente en toda la provincia.

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