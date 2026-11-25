Un relevamiento de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano permitió conocer el perfil de los visitantes, sus actividades, niveles de satisfacción y comportamiento del gasto durante el período.

La ciudad de San José registró un 40% de ocupación turística durante el último fin de semana largo, sobre una oferta total de 3.180 plazas de alojamiento. El período contempló dos noches, con un promedio estimado de 1.272 plazas ocupadas por noche.

Además, a partir de los datos relevados y considerando los niveles de ocupación registrados, se estima que el movimiento económico generado por los visitantes alojados durante el fin de semana largo alcanzó aproximadamente los 88,4 millones de pesos.

Entre los principales resultados se destaca que la provincia de Buenos Aires fue el principal mercado emisor identificado. Asimismo, el automóvil particular fue el medio de transporte predominante, utilizado por el 78,1% de los grupos encuestados.

En cuanto a las características de la estadía, se registró un promedio de 2,37 noches. Las cabañas y bungalows fueron la modalidad de alojamiento más elegida, representando el 46,9% de las respuestas.

Las Termas entre las principales actividades elegidas

Los complejos termales se posicionaron como la actividad más realizada por los visitantes, con una participación del 84,4% de los grupos encuestados. También se destacaron las propuestas vinculadas a productos regionales (50%), la playa y el parador (43,8%), y las visitas a áreas protegidas (31,2%).

Estos resultados reflejan la importancia de las Termas como uno de los principales atractivos del destino y, al mismo tiempo, el interés de los visitantes por complementar su estadía con otras experiencias turísticas.

Muy buenas valoraciones de los visitantes

Otro aspecto destacado del relevamiento fue el nivel de satisfacción general. La seguridad obtuvo una valoración promedio de 9,72 puntos sobre 10, seguida por la hospitalidad (9,68) y la limpieza (9,52). También se registraron valoraciones positivas en gastronomía, alojamiento y condiciones de las calles y rutas de acceso.

En relación con el comportamiento del gasto, más de la mitad de los grupos encuestados declaró haber realizado un gasto superior a los $300.000 durante su visita. Estos importes corresponden al gasto total del grupo familiar o grupo de viaje.

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano se continúa trabajando en la recopilación y análisis de información estadística como herramienta fundamental para conocer el comportamiento de la demanda, identificar oportunidades de mejora y orientar las políticas de promoción y desarrollo del destino.

Este tipo de relevamientos permite contar con información concreta sobre quiénes visitan San José, qué actividades realizan, cuánto tiempo permanecen y cómo evalúan los servicios y atractivos de la ciudad.

De esta manera, el Municipio busca fortalecer la planificación turística y continuar trabajando junto al sector privado para consolidar a San José como un destino con propuestas diversas durante todo el año.

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