El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres de la licitación privada para ejecutar el recambio integral de la cubierta de techo de la escuela N° 2 Bartolomé Mitre, ubicada en la ciudad de San Salvador. La intervención cuenta con un presupuesto oficial superior a los 121,7 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. Los trabajos beneficiarán a más de 340 estudiantes que asisten a la institución de jornada completa.

La obra contempla una intervención sobre una superficie total de 1.252,67 mt2, con el objetivo de resolver los problemas de filtraciones y deterioro que presenta actualmente la cubierta del establecimiento. A partir de un relevamiento técnico, se constataron huecos, filtraciones y piezas de asbesto cemento fisuradas, situaciones que requieren una intervención integral para garantizar mejores condiciones edilicias.

Los trabajos prevén la extracción controlada de la cubierta existente y su disposición adecuada, para posteriormente realizar el reemplazo por una nueva cubierta de chapa. La intervención permitirá solucionar los inconvenientes detectados y mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento de los espacios educativos.

En este marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, expresó: «Para nosotros, fortalecer la infraestructura escolar significa cuidar directamente a nuestros gurises y docentes. El recambio integral de este techo no solo resuelve un problema edilicio urgente, sino que garantiza que más de 340 estudiantes puedan desarrollar su jornada completa con total seguridad y comodidad».

La obra en la escuela N° 2 Bartolomé Mitre permitirá mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades cotidianas de la comunidad educativa, brindando espacios más seguros y adecuados para los más de 340 estudiantes que concurren a la institución.

El acto administrativo se llevó adelante en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, en el segundo piso de Casa de Gobierno, en Paraná, y contó con la participación de las siguientes empresas oferentes: Covi S.A.S. y Schurlein Eduardo Federico.

También estuvieron presentes la viceintendenta de San Salvador, Silvia Daniela Casse; el senador provincial del departamento San Salvador, Marcelo Berthet; la directora Departamental de Escuelas, Belen Beherens; la directora y vicedorectora del establecimiento, Roxana Gómez y María José Sanchez, respectivamente; y el jefe Zonal del Departamento San Salvador, Brian Ríos.

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