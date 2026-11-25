En el marco del Mes de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) de la Municipalidad de San José desarrolló diferentes talleres de crianza en el Hogar San José y en el Jardín Maternal Municipal Evita.

Durante los encuentros se generaron espacios de diálogo e intercambio con las personas adultas, en los que se abordaron temas como los límites saludables, el uso de pantallas y la comunicación en los vínculos familiares. La propuesta buscó compartir herramientas y reflexionar sobre las prácticas de crianza, poniendo en el centro el bienestar y los derechos de las infancias.

Desde el ANAF agradecieron a ambas instituciones por abrir sus puertas y facilitar estos espacios de encuentro, que permiten acercar el acompañamiento a quienes tienen a su cargo el cuidado de niños y niñas.

Promover los derechos de las infancias también implica acompañar a las familias y a las personas adultas responsables de su cuidado, generando oportunidades para compartir experiencias, aprender y construir entornos de crianza más saludables y respetuosos.

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