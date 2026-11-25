Este martes en horas de la noche, personal de la División Drogas Peligrosas, con la colaboración de la Guardia Especial Colón, llevaron adelante un Allanamiento y Requisa Domiciliaria en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles D. Morard y Dr. Bard del Barrio El Brillante, en el marco de una investigación por presunta Infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.

La medida judicial, dispuesta por el Juzgado de Garantías de Colón a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, con intervención de la Fiscal Auxiliar N° 1 Dra. Micaela Dipretoro, arrojó resultado positivo. Durante la diligencia se procedió al secuestro de envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, dólares estadounidenses, tres teléfonos celulares, una sustancia blanquecina para estiramiento y otros elementos de interés para la causa.

En el lugar fue identificado un adolescente de 16 años, mientras que el investigado en las actuaciones, un hombre de 46 años, fue detenido y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Magistratura interviniente.

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