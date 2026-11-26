A través de las Ordenanzas Nº 36/2010 y Nº 24/2021, el Honorable Concejo Deliberante de San José estableció medidas destinadas a prevenir y controlar los ruidos molestos dentro del radio urbano, con el objetivo de reducir la contaminación sonora y proteger la calidad de vida de la ciudadanía.

La normativa dispone que no se pueden producir, provocar o estimular ruidos innecesarios o excesivos que puedan afectar a la población, tanto en espacios públicos como privados. Entre sus disposiciones, contempla especialmente la circulación, colocación, portación y uso de escapes antirreglamentarios en vehículos motorizados, con excepción de aquellos utilizados en competiciones deportivas.

Asimismo, prevé el decomiso de escapes no originales de fábrica o que hayan sido modificados. Ante una infracción, el Juez de Faltas puede establecer la multa correspondiente o admitir la entrega voluntaria del elemento antirreglamentario al Municipio. También se establecen las condiciones para la restitución de los vehículos retenidos y la posibilidad de disponer la destrucción de los escapes decomisados, una vez transcurridos seis meses.

La norma contempla, además, una dimensión fundamental: la concientización. En este sentido, faculta al Juez de Faltas a disponer la realización de cursos o charlas sobre los efectos de la contaminación sonora, con la participación de profesionales y personas que acompañan a quienes presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) y a sus familias. Cuando el infractor es menor de 18 años, debe concurrir acompañado de su representante legal.

También establece la capacitación del personal de Inspección Municipal, la realización de campañas periódicas de concientización y difusión, y designa al Área de Inspección Municipal, División Tránsito, como autoridad de aplicación.

Estas ordenanzas buscan generar conciencia sobre una problemática que afecta el descanso, la tranquilidad y la vida cotidiana de las personas y los animales domésticos. Respetar la normativa es también reconocer que convivimos en una comunidad donde el bienestar de los demás importa.

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