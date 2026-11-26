La obra cuenta con un presupuesto oficial de 998 millones de pesos y un plazo de ejecución de 270 días corridos. Los trabajos contemplan mejoras edilicias, renovación de instalaciones y adecuaciones para garantizar la accesibilidad de los estudiantes que asisten a la institución.

El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 12/2026 para ejecutar la refacción integral de la Escuela Integral N° 9 Dr. Luis Agote, ubicada en calle Francisco Ramírez N° 69, en la ciudad de San Salvador. La intervención se enmarca en la planificación de obras de infraestructura escolar que lleva adelante el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos de toda la provincia.

La institución cuenta con 50 años de trayectoria y recibe a más de 70 estudiantes de los niveles inicial y primario y será intervenida en una superficie de 1.950 metros cuadrados, entre espacios cubiertos, semicubiertos y exteriores. A partir de un relevamiento técnico, se identificaron distintas necesidades edilicias, entre ellas filtraciones en las cubiertas, deterioro de los tanques de reserva y los sanitarios, aberturas corroídas y deficiencias en las instalaciones eléctricas.

El proyecto comprende un presupuesto oficial de 998 millones de pesos y un plazo de ejecución de 270 días corridos. En esta instancia se presentaron ocho empresas oferentes: Cemyc SRL, Baffic SAS, Del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA, Schmidt Marcelo Fabián, Peterson Orlando José María, Antolin Fernández SA, Cyalco SRL y Verco SA.

«Esta obra representa una respuesta concreta a las necesidades edilicias de una institución con 50 años de trayectoria y que cumple un rol fundamental en la educación y el acompañamiento de muchos chicos de San Salvador», remarcó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, destacó la importancia de la intervención: «Nuestro compromiso es avanzar con obras que posibiliten espacios seguros, accesibles y adecuados para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa y lo estamos llevando adelante mediante una planificación de obras sostenida de infraestructura escolar en todo el territorio provincial».

Los trabajos prevén el reemplazo de los tanques de reserva de agua, cambio de cubiertas con incorporación de aislación térmica y nuevos sistemas de desagüe pluvial, además de la refacción de los grupos sanitarios y la cocina. También se adecuarán los baños para personas con movilidad reducida, se renovarán las carpinterías y las instalaciones eléctricas, y se construirán rampas y escaleras. La intervención incluirá, además, reparaciones de veredas, mejoras en los espacios exteriores y trabajos generales de pintura.

Del acto participaron el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; la directora general de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento; el director de Proyectos de esa repartición, Diego Romero; el senador departamental, Marcelo Berthet; la concejal Graciela Teresa Blanc; el jefe zonal del departamento San Salvador, Brian Ríos; la directora departamental de escuelas, Belén Beherens y la directora del establecimiento educativo, María Ester Schwindt. Además acompañaron representantes de las empresas oferentes.

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