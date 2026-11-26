En un contexto económico nacional sumamente desafiante, donde cuidar cada peso y administrar con responsabilidad es una obligación diaria, la gestión municipal felicianense vuelve a demostrar que el corazón de su política pública son sus trabajadores.

Después de poner en marcha un hito histórico que fue el estatuto del empleado Municipal y en cuerdo con el Honorable concejo deliberante por unanimidad, el mismo ha entrado en vigor.

Este miércoles, el Intendente Damián Arévalo ha recibido una propuesta del Gremio Municipal solicitando de acuerdo a la normativa actual el pase a planta permanente de mas de 11 compañeros de trabajo, lo cuales deberán ser evaluados de acuerdo al decreto reglamentario y a la comisión de adecuación escalafonaria que se formará para tratar este tema

Esta decisión no es un hecho aislado ni una medida improvisada, sino el fruto de siete años de esfuerzo sostenido, planificación financiera y compromiso humano de un gobierno local que entiende que detrás de cada servicio municipal hay un trabajador y una familia que merecen tranquilidad, previsibilidad y reconocimiento.

Al mirar hacia atrás, el camino recorrido llena de legítimo orgullo a toda esta gestión

De 30 a más de 95 contratos de servicio formalizados: Al inicio de este proceso existían apenas 30 contratos de servicio; hoy se superan los 90 trabajadores bajo esta modalidad, todos con sus correspondientes aportes, contribuciones y cobertura de obra social, erradicando la precariedad y garantizando derechos básicos.

Más de 30 pases a planta permanente concretados: A lo largo de estos siete años, que ya alcanzaron la estabilidad laboral que por derecho les corresponde.

Hacer realidad este anhelo requiere mucho más que voluntad política: exige orden en las cuentas públicas y un riguroso cumplimiento normativo. Este avance se lleva adelante de manera gradual, responsable y exhaustivamente estudiada por todos los órganos revisores correspondientes, asegurando la sustentabilidad financiera del Municipio a largo plazo.

El próximo 10 de diciembre no solo se firmarán decretos de pase a planta permanente: se celebrará la tranquilidad de decenas de hogares y el orgullo de un Municipio que cuida, valora y dignifica a quienes todos los días construyen una ciudad mejor.

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