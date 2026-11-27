El Municipio de San José de Feliciano está llevando adelante los trabajos de ampliación de la red cloacal en la cortada que da hacia calle Cepeda, una obra fundamental para brindar cobertura y servicio a los distintos terrenos de la zona.

Las tareas también contemplan la vinculación y el empalme con otro sector de cortada, permitiendo optimizar el funcionamiento integral del sistema en el área.

«Seguimos ejecutando obras de infraestructura esenciales que acompañan el crecimiento urbano y mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos», puntualizó al respecto el Intendente Arévalo.

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