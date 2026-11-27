El equipo de Salud de la Municipalidad de San José participó del Encuentro Provincial de Inmunizaciones “Tu decisión marca la diferencia”, realizado en la ciudad de Paraná y organizado por el Programa Provincial de Inmunizaciones. La jornada reunió a profesionales de la salud de distintos puntos de Entre Ríos para intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de vacunación en el territorio.

En representación de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales, la licenciada en Enfermería e inmunizadora Natalia Gentil presentó el proyecto “Más allá del vacunatorio: escuela, CAPS y comunidad”, una experiencia de trabajo articulado que se desarrolla junto a instituciones educativas y distintos actores de la comunidad.

La iniciativa busca fortalecer las estrategias de vacunación a través del control de los carnets, la identificación de esquemas incompletos y la recuperación de las dosis pendientes, acercando los servicios de salud a los espacios cotidianos de la comunidad. De esta manera, se promueve el trabajo conjunto entre los equipos de los centros de salud, las escuelas y las familias para facilitar el acceso a la inmunización.

La participación en este encuentro provincial permitió compartir y visibilizar el trabajo que se lleva adelante desde los CAPS municipales, así como intercambiar experiencias con otros equipos de salud y poner en común estrategias para fortalecer la prevención y garantizar el acceso a la vacunación.

Desde la Municipalidad de San José se destaca el compromiso de los equipos de salud y el valor de estas acciones territoriales, que contribuyen a construir una atención primaria más cercana y accesible para toda la comunidad.

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