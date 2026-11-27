Durante la mañana de este viernes 27 de noviembre, se desarrolla una nueva jornada de Eco Canje en Plaza General Urquiza, sobre calle 25 de Mayo, hasta las 12:00 horas.

Los vecinos y vecinas acercaron materiales reciclables como cartón, papel, metales, vidrio, botellas de amor y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), para garantizar su correcta disposición y recuperación.

Como parte de la propuesta, quienes participaron puedieron llevarse plantines, botellas de agua, anotadores y otros obsequios.

Estas iniciativas buscan promover la separación de residuos, recuperar materiales y generar hábitos responsables para el cuidado del ambiente.

www.discofm.com.ar