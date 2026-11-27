En las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo la presentación oficial de la Copa Amistad de la ciudad de San José, una iniciativa promovida por las instituciones deportivas Club San José, Liverpool y Santa Rosa, con el acompañamiento de la Municipalidad de San José.

El encuentro contó con la presencia de la viceintendenta Mirta Pérez, la secretaria de Turismo y Capital Humano, Anabella Lubo, el coordinador de Deportes, Luciano Bonato, y representantes de las tres instituciones deportivas.

La propuesta contempla la participación de las categorías infantojuveniles de los tres clubes en una competencia que se desarrollará a lo largo de tres fechas, teniendo como escenario las distintas sedes deportivas de las instituciones participantes.

Más allá de lo estrictamente competitivo, esta iniciativa busca fortalecer los vínculos entre los clubes de nuestra ciudad, promover la integración y fomentar valores como el compañerismo, el respeto y la amistad desde temprana edad.

Desde el Municipio se destaca el trabajo conjunto de las instituciones deportivas y se reafirma el compromiso de acompañar estas iniciativas que generan espacios de participación, encuentro y recreación para niños, niñas y adolescentes, reconociendo al deporte como una herramienta fundamental de inclusión e integración comunitaria.

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